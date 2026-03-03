Çevreci Anne Saynur Gelendost Anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 yıl önce hayatını kaybeden ve çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı "çevreci anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, yaptığı konuşmada, Gelendost'u ölümünün 23'üncü yılında sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Gelendost'un yakın arkadaşları da konuşma yaparak anılarını paylaştı.

Anma törenine Gelendost'un torunu Can Gelendost'un yanı çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı.