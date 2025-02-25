Çevreci Belediyeler Birliği Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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(BALIKESİR) - Çevreci Belediyeler Birliği'nin şubat ayı encümen toplantısı, Birlik ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yönetiminde yapıldı.

Çevreci Belediyeler Birliği'nin toplantısına, Başkan Deveciler'in yanı sıra Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Fatma Kaynaş ve Meclis Başkan Vekilleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Coşkun Tanış ve Birlik Müdürü İmam Bakır Damar katılım sağladı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, birlik çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi. Üç aylık süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin kararlar alınırken, Birlik Başkanı ve Encümen üyeleri arasında fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.