ÇEVREFEST'te 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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ÇEVREFEST'te 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla üçüncü gününde de yoğun katılımlı devam ediyor. Etkinlik alanında iklim değişikliğini ve sonuçlarını daha iyi anlatabilmek amacıyla kurulan üç boyutlu 'İklim Tüneli' gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tünele giren ziyaretçiler, iklim değişikliğinin etkilerini ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde deneyimleme fırsatı buldu.

09.06.2024 12:37
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ÇEVREFEST'te 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla üçüncü gününde de yoğun katılımlı devam ediyor. Etkinlik alanında iklim değişikliğini ve sonuçlarını daha iyi anlatabilmek amacıyla kurulan üç boyutlu 'İklim Tüneli' gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tünele giren ziyaretçiler, iklim değişikliğinin etkinlerini ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde deneyimleme fırsatı buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla üçüncü gününde de yoğun katılımlı devam ediyor. 9 Haziran'a kadar sürecek olan etkinlik alanına gelen vatandaşlar; iklim değişikliği, çevre ve Sıfır Atık konularında açılan stantlarda bilgilendiriliyor.

Üç boyutlu 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

İklim değişikliğinin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve bununla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik alanına kurulan üç boyutlu 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İlk olarak tünele giren vatandaşlar, güneşli bir hava ile karşılaşırken, tünelin devamında ise iklim değişikliğiyle şiddetli yağışlar ve kuraklıklar gösteriliyor. Ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde canlandırılan iklim değişikliği ve sonuçları, gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturuyor.

"Her sene yapılmasını istiyoruz"

Çocuklarıyla birlikte ÇEVREFEST'e gelen Fatma Aydoğdu da etkinlik alanını çok beğendiğini söyledi. Aydoğdu, "İlk defa böyle bir etkinliğe geldim. Her sene yapılmasını istiyoruz. İklim Tüneline girdiğimizde görselleri çok beğendik. Burası, çocuklarım için de güzel bir anı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için çevreci oyun alanları kuruldu

Etkinlik alanında, çocukların doyasıya eğlenerek vakit geçirebilmesi için çevre ve Sıfır Atık uygulamalı atölyeler ile oyun alanları da yer alıyor. Türkiye'nin yeşil kalkınmasının teminatı olan çocuklar, kurulan oyun alanlarında çevre konusunda bilinçlendirici atölyelerde oyunlar oynayıp, güzel vakit geçiriyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ÇEVREFEST'te 'İklim Tüneli' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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