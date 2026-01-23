Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan Tutuklu Belediye Başkanlarına Destek Çağrısı - Son Dakika
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan Tutuklu Belediye Başkanlarına Destek Çağrısı

23.01.2026 10:37  Güncelleme: 11:38
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, tutuklu belediye başkanlarına destek için Adana'da buluşma çağrısında bulundu. Etkinlik, cumartesi günü saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde gerçekleştirilecek.

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Kıymetli hemşehrilerim, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin ve tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımız için cumartesi günü saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz. Mahkeme öncesinde umudumuzu çoğaltmak, onlara desteğimizi daha güçlü gösterebilmek için sizleri de yanımızda görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile birlikte tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarına destek olmak amacıyla bir araya gelineceğini, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla vatandaşlara duyurdu.

"Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz"

Paylaşımında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Yıldız, "Kıymetli hemşehrilerim, sevgili yoldaşlarım; Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin ve tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımız için cumartesi günü saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz. Mahkeme öncesinde umudumuzu çoğaltmak, onlara desteğimizi daha güçlü gösterebilmek için sizleri de yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, tüm Ceyhanlıları ve Adanalıları demokrasiye, hukuka ve halk iradesine sahip çıkmak amacıyla düzenlenecek buluşmaya katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

