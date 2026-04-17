Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan "Çözüm Odaklı" Saha Mesaisi

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, esnaf ziyaretleri ve sosyal yaşam alanlarındaki buluşmalarla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yıldız, talepleri dinleyip belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ilçede esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürürken, sosyal yaşam alanlarında da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen ziyaretlerde hem esnafın hem de vatandaşların taleplerini dinleyen Yıldız, yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veriyor.

Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinliyor

Ziyaretler kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Başkan Vekili Yıldız, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunurken, vatandaşlarla da uzun uzun sohbet etti. İlçede devam eden hizmetler hakkında bilgilendirme yapan Yıldız, vatandaşların beklenti ve önerilerini de not alarak çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Her zaman sahadayız, vatandaşımızın yanındayız"

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ceyhan'ımızda esnafımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Sahada olmak, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetleri doğrudan vatandaşımıza anlatmak, onların görüşlerini almak bizler için çok kıymetli. Ortak akılla, birlik ve beraberlik içerisinde daha yaşanabilir bir Ceyhan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."