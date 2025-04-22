Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Egemenlik, Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımıza Aittir"

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Egemenlik, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza aittir" dedi.

Başkan Aydar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Aydar mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve demokrasi yolunda attığı en büyük adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise geleceğe duyduğu güvenin ve çocuklara verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Çünkü egemenlik, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza aittir. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Ceyhanlı çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."