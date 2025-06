Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!'

(ANKARA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Kimse ne beni ne de belediyemizi yanlış bir işin içinde bulamaz, yanlış yönettiğimizi söyleyemez. Bu karar, Ceyhan halkının iradesini yok saymaya yöneliktir. Ancak biz bu iradeyi kimseye ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz! Ne bir adım geri atarız ne de umudumuzu kaybederiz. Çünkü biliyoruz ki 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' Bu yolun başında Ceyhanlılara bir söz verdim; hiçbir hayal yarım kalmayacak! Bugün nerede durmuşsak, yarın oradan yeniden başlayacağız" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatları tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Aydar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Kıymetli Ceyhanlılar, değerli yol arkadaşlarım, bugün ne yazık ki halkın iradesine, demokrasimize ve birlikte kurduğumuz hayallere gölge düşürülmek isteniyor. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, tamamen siyasi bir kararla; ülkemizde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik iftira, karalama ve kurgulanarak sistematik hale getirilen saldırıların bir parçası olarak, sizin sandıkla göreve getirdiğiniz şahsım tutsak edilmekte ve görevden uzaklaştırılmaktadır. Şunu herkes bilsin ki, ben bu göreve makam için değil, Ceyhan'a hizmet etmek için geldim. Seçildiğim günden bu yana çoğu zaman sadece birkaç saatlik uykuyla, yorulmadan, Ceyhan Belediyesini doğru işler, dürüstlük ve liyakate dayalı yönetim anlayışıyla yönettim. Kimse ne beni ne de belediyemizi yanlış bir işin içinde bulamaz, yanlış yönettiğimizi söyleyemez.

"Yarım kalan her işin, her hayalin, her sözün takipçisi olmaya devam edeceğim"

Belediyemizin ekonomik durumunu, şeffaf yönetim anlayışımız, hesap verebilirlik ilkemiz ve dürüstlük anlayışımızla sürekli sizlerle ve belediyemizin tüm seçilmiş meclis üyeleriyle paylaştık. Borçlu bir belediyeyi yönetmenin zorluklarını size hiçbir zaman yakınmadım, şikayet etmedim. Aksine, bütün imkanlarımızı zorlayarak ve imkansızları başararak bir yıl içerisinde şehrimizi dönüştürdük, güzelleştirdik. Parklar, yeşil alanlar, kafeler açtık. Emeklilerimize bayramlarda rahat edebilmeleri için maddi destek verdik. Bu şehre olan sevgimi her gün sokak sokak, mahalle mahalle çalışarak gösterdim. Yarım kalan her işin, her hayalin, her sözün takipçisi olmaya devam edeceğim. Çünkü bizim davamız koltuk davası değil; hak, hukuk ve halk davasıdır. Hakkımda verilen kararın hukuki bir dayanağı olmadığı gibi, bu karar ne yalnızca şahsıma yöneliktir ne de sadece bana verilmiştir. Bu karar, Ceyhan halkının iradesini yok saymaya yöneliktir. Ancak biz bu iradeyi kimseye ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz! Ne bir adım geri atarız ne de umudumuzu kaybederiz. Çünkü biliyoruz ki 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' Bu yolun başında Ceyhanlılara bir söz verdim; hiçbir hayal yarım kalmayacak! Bugün nerede durmuşsak, yarın oradan yeniden başlayacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haklı mücadelemizde birlikteyiz. ve birlikte kazanacağız."