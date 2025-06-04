Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!'

04.06.2025 16:11  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada halkın iradesine ve demokrasiye vurgu yaptı. CHP'li belediye başkanlarına yönelik sistematik saldırılara karşı direniş vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Kimse ne beni ne de belediyemizi yanlış bir işin içinde bulamaz, yanlış yönettiğimizi söyleyemez. Bu karar, Ceyhan halkının iradesini yok saymaya yöneliktir. Ancak biz bu iradeyi kimseye ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz! Ne bir adım geri atarız ne de umudumuzu kaybederiz. Çünkü biliyoruz ki 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' Bu yolun başında Ceyhanlılara bir söz verdim; hiçbir hayal yarım kalmayacak! Bugün nerede durmuşsak, yarın oradan yeniden başlayacağız" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatları tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Aydar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Kıymetli Ceyhanlılar, değerli yol arkadaşlarım, bugün ne yazık ki halkın iradesine, demokrasimize ve birlikte kurduğumuz hayallere gölge düşürülmek isteniyor. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, tamamen siyasi bir kararla; ülkemizde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik iftira, karalama ve kurgulanarak sistematik hale getirilen saldırıların bir parçası olarak, sizin sandıkla göreve getirdiğiniz şahsım tutsak edilmekte ve görevden uzaklaştırılmaktadır. Şunu herkes bilsin ki, ben bu göreve makam için değil, Ceyhan'a hizmet etmek için geldim. Seçildiğim günden bu yana çoğu zaman sadece birkaç saatlik uykuyla, yorulmadan, Ceyhan Belediyesini doğru işler, dürüstlük ve liyakate dayalı yönetim anlayışıyla yönettim. Kimse ne beni ne de belediyemizi yanlış bir işin içinde bulamaz, yanlış yönettiğimizi söyleyemez.

"Yarım kalan her işin, her hayalin, her sözün takipçisi olmaya devam edeceğim"

Belediyemizin ekonomik durumunu, şeffaf yönetim anlayışımız, hesap verebilirlik ilkemiz ve dürüstlük anlayışımızla sürekli sizlerle ve belediyemizin tüm seçilmiş meclis üyeleriyle paylaştık. Borçlu bir belediyeyi yönetmenin zorluklarını size hiçbir zaman yakınmadım, şikayet etmedim. Aksine, bütün imkanlarımızı zorlayarak ve imkansızları başararak bir yıl içerisinde şehrimizi dönüştürdük, güzelleştirdik. Parklar, yeşil alanlar, kafeler açtık. Emeklilerimize bayramlarda rahat edebilmeleri için maddi destek verdik. Bu şehre olan sevgimi her gün sokak sokak, mahalle mahalle çalışarak gösterdim. Yarım kalan her işin, her hayalin, her sözün takipçisi olmaya devam edeceğim. Çünkü bizim davamız koltuk davası değil; hak, hukuk ve halk davasıdır. Hakkımda verilen kararın hukuki bir dayanağı olmadığı gibi, bu karar ne yalnızca şahsıma yöneliktir ne de sadece bana verilmiştir. Bu karar, Ceyhan halkının iradesini yok saymaya yöneliktir. Ancak biz bu iradeyi kimseye ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz! Ne bir adım geri atarız ne de umudumuzu kaybederiz. Çünkü biliyoruz ki 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' Bu yolun başında Ceyhanlılara bir söz verdim; hiçbir hayal yarım kalmayacak! Bugün nerede durmuşsak, yarın oradan yeniden başlayacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haklı mücadelemizde birlikteyiz. ve birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kadir Aydar, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Ceyhan, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:13:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 'Halkın iradesinden büyük güç yoktur!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.