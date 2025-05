Ceyhan Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nin 40 Yıllık Tapu Sorununu Çözdü

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde 40 yıldır devam eden tapu sorununu çözerek, tapuları sahiplerine düzenlenen törenle teslim etti. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bugün burada sadece tapu dağıtmıyoruz; bir adaletsizliği ortadan kaldırıyor, vatandaşlarımızın yıllardır beklediği hakkını teslim ediyoruz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Ceyhan'ın İstiklal Mahallesi'nde 40 yıldır devam eden tapu sorunu, Başkan Aydar'ın girişimleriyle çözüldü. 65 hak sahibine tapuları, Ceyhan Belediyesi tarafından organize edilen dağıtım töreniyle teslim edildi.

Başkan Aydar, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların en temel hakkı olan mülkiyet konusundaki mağduriyetleri sona erdirmek için büyük mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece tapu dağıtmıyoruz; bir adaletsizliği ortadan kaldırıyor, vatandaşlarımızın yıllardır beklediği hakkını teslim ediyoruz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarı, belediyemizin samimi, şeffaf ve halk odaklı yönetim anlayışının bir sonucudur. Bu gurur hepimizin. Ceyhan'ı hak ettiği yere getirmek için buradayız. Bir yıldır yaptıklarımız sadece bir başlangıç. Ulaşım, altyapı, yeşil alanlar, gençlik projeleri ve sosyal yardımlar gibi birçok alanda devrim niteliğinde adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. Çünkü Ceyhan halkı en iyisini hak ediyor."

Ceyhan'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekleyen Aydar sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Sadece siyaset yapmadık, Ceyhan'ın nabzını tuttuk"

"Siyasete girdiğinde kendime verdiğim bir söz var: 'Ceyhan'ın her karışını, her insanını, her derdini sahipleneceğim.' Doruk'tan Hamdili'ye, Mustafabeyli'den Kızıldere'ye kadar 112 mahallemizin tamamında ayak basmadık sokak, çalmadık kapı bırakmadık. Sadece siyaset yapmadık, Ceyhan'ın nabzını tuttuk. Sadece vaat etmedik, dert dinledik, derman olduk. Biz biliriz İstiklal Mahallesi'nin yıllardır bekleyen tapu sorununu. Biz biliriz Belediye Evleri'nin, Küçük Kırım'ın çamur içindeki sokaklarını. Biz biliriz Mithatpaşa'nın, Cumhuriyet'in, Tuzlugöl'ün, Konakoğlu'nun ışığa, yola, temizliğe hasretini. Çünkü biz bu şehirde sadece başkanlık yapmadık. Biz, Ceyhan'ın evladı olduk!

"Çöplükten bir meydana, umutsuzluktan bir dirilişe geçtik"

Göreve gelir gelmez, bir dakika bile kaybetmeden işe başladık. İlk kepçeyi Ceyhan'ın ortasındaki çöplüğe vurduk. Çöp dağlarıyla anılan bu şehrin tam kalbine bir meydan kazandırmak oldu. Çöplükten doğan bir meydan! Orayı yıktık, temizledik, dönüştürdük. Çöplükten bir meydana, umutsuzluktan bir dirilişe geçtik! ve bugün o alan, Ceyhan'ın gururu oldu. Namık Kemal Mahallesi'ndeki o karanlık, sahipsiz yeri dönüştürdük. İsmet İnönü Kent Meydanı'nı kurduk. Atatürk Kent Meydanı'mıza da el attık, yarım kalan işi tamamladık; orayı sadece bir meydan değil, bir yaşam alanına dönüştürdük. Büyük Cami'nin yanında, yıllarca atıl kalmış, unutulmuş, her köşesi pisliğe teslim olmuş bir yer vardı. Biz o alanı baştan sona yeniledik, çarşının kalbine nefes, damarlarına kan olduk. Bunlar sadece meydan değil, sadece taş değil; bunlar bir inancın, bir değişimin eseridir.

"Ceyhan'ın tek bir kuruşunu bile heba ettirmeyeceğiz"

Biz göreve geldiğimizde, Ceyhan Belediyesi'nin elinde bir tane bile kendi aracı yoktu. Çöp kamyonları kiralıktı, iş makineleri kiralıktı, pikaplar, binek araçlar kiralıktı. Belediye, halkın alın teriyle ödediği vergileri, başkalarının cebine kira olarak ödüyordu. Ama biz ne dedik? İsrafa son! Ranta geçit yok! Ceyhan'ın tek kuruşunu bile kimseye yedirmeyiz. ve öyle de yaptık. Bugün Ceyhan Belediyesi, kendi araçlarıyla çalışan, çöpünü kendi kamyonlarıyla toplayan, iş makinelerini kendi mülkiyetine geçirmiş, her kuruşu Ceyhan halkı için harcayan bir belediyedir. Kiralama bedeline araç satın aldık! ve söz verdik: Ceyhan'ın tek bir kuruşunu bile heba ettirmeyeceğiz.

"Ceyhan'da ilk defa bir Kadınlar Lokali açıyoruz"

Bugün gururla söylüyorum: Ceyhan'da ilk defa bir Kadınlar Lokali açıyoruz. Kadınların sosyal hayat içinde yer aldığı, kendini ait hissettiği, güçlendiği, nefes aldığı bir mekanı hayata geçiriyoruz. Ama sadece kadınlar için değil. Emeklilerimizi de, gençlerimizi de unutmadık. Kadınlar Lokali'mizin hemen yanına, emeklilerimizin dinlenebileceği, gençlerimizin sosyalleşebileceği bir lokal daha yapıyoruz. Bu sadece bir yılın hikayesi, Bu bir fragman. Filmi birlikte yazacağız. Çünkü artık, Ceyhan bir köy değil, bir kenttir ve biz bu kentin sadece yöneticisi değil, emekçisiyiz, yüreğiyiz, sesiyiz."

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakırbeyli ise "Mahallemizin büyük sorunu tapuydu. 40 yıldır devam eden bu sorunu sağ olsun Kadir Aydar Başkanımıza ricada bulunduk, böyle bir sıkıntımız var diye, kendisi de talimatı verdi ve İmar Müdürlüğü çok hızlı bir şekilde 40 yıllık sorunu bir yılda tamamladılar ve bugün tapu dağıtma merasiminde bir araya geldik. Kadir Aydar ismi Ceyhan sevdalısı bir isimdir, bugün bu sevdaya bir kez daha şahit olduk. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tapusunu teslim alan mahalle sakini Hasan Kaya da "Senelerdir evimiz vardı ama tapumuz yoktu. Hep bir belirsizlikle yaşadık. Şimdi artık resmen tapu sahibiyiz. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.