Ceyhan Belediyesi'ne hibe edilen tarihi Güleçyüz Konak restore edildi

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi'ne hibe edilen tarihi 'Güleçyüz Konak', restore edildikten sonra sosyal tesis olarak vatandaşın kullanımına açılacak.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan'ın en eski konaklarından tarihi Güleçyüz Konağı, restorasyon çalışmalarının ardından ilçelilerin hizmetine sosyal tesis olarak sunulacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, konağı kendilerine hibe eden Güleçyüz ailesine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"2019 yılında konağın bulunduğu alanı yeniden imar edip rekreasyon alanına çevirdiğimizde bu konakla ilgili düşüncelerimiz vardı. Bu konağı restore edip Ceyhan Belediyesi tarafından güzel bir sosyal tesis haline getireceğiz ve Ceyhanlıların kullanımına açacağız. Bu konağa, bu değerlere ve bu kültüre sahip çıkacağız. Sami Güleçyüz, sağ olsun bizim bu hayallerimizi gerçekleştirmemize vesile olup konağı ücretsiz bize hibe etti. Ceyhan halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum."

Sami Güleçyüz ise konağın 1940'lı yılların başından dedesi tarafından inşa ettirildiğini belirterek, "1956 yılında ben bu konakta doğdum. 68 yıldır ikametim bu konakta. Böyle bir değerin Ceyhan'a kazandırılması için Sayın Başkan'ın dinamik ve fikirlerinden yararlanarak, kurumsal kimliği olan Ceyhan Belediyesi'ne teslim etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.