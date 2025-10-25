Ceyhan'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ceyhan'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

25.10.2025 19:17
Oyun oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Süleyman, hastanede kurtarılamadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNARKEN SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Mercimek Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde dün arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, suya düştü. Çocuğun arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen baba Zeki Bozkurt, sulama kanalına girerek oğlunu sudan çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Mercimek Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

