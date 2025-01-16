Ceyhan'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ceyhan'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Ceyhan\'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 124. Sokak'ta vatandaşların yoğun kullandığı güzergah için asfalt çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Kadir Aydar, çalışmalarda vatandaşların taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, bölgenin modern ve güvenli bir şekilde yenileneceğini belirtti.

16.01.2025 10:14  Güncelleme: 10:16
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 124. Sokak'ta başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hastaneye ulaşımında alternatif güzergah olarak tercih ettiği bin 200 metre uzunluğundaki 124. Sokak'ta zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmaların planlandığını vurguladı. Başkan Aydar, "Ceyhan'ımızda yaz kış demeden asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güzergah, bölge halkımız için önemli bir yol. Hem modern hem de güvenli bir şekilde yenileniyor. Bir iki gün içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçe genelinde hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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