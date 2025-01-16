Ceyhan\'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 124. Sokak'ta başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hastaneye ulaşımında alternatif güzergah olarak tercih ettiği bin 200 metre uzunluğundaki 124. Sokak'ta zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmaların planlandığını vurguladı. Başkan Aydar, "Ceyhan'ımızda yaz kış demeden asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güzergah, bölge halkımız için önemli bir yol. Hem modern hem de güvenli bir şekilde yenileniyor. Bir iki gün içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçe genelinde hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor" dedi.