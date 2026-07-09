Ceyhan Belediyesi Ekiplerinden Döner Satışı Yapan İşletmelere Denetim

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde döner satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde döner satışı yapan işletmelere denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlemler uygulandı.

"HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz sahada denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Hijyen kurallarına, son tüketim tarihlerine ve yasal yükümlülüklere uymayan uygulamalara karşı taviz vermeyeceğiz. Halk sağlığını korumak için denetimlerimizi düzenli periyotlarda sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.