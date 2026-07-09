Ceyhan Belediyesi Ekiplerinden Döner Satışı Yapan İşletmelere Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyhan Belediyesi Ekiplerinden Döner Satışı Yapan İşletmelere Denetim

09.07.2026 12:20  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde döner satışı yapan işletmeleri denetledi. Hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat kontrollerinde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı ve yasal işlem uygulandı.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde döner satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde döner satışı yapan işletmelere denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlemler uygulandı.

"HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz sahada denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Hijyen kurallarına, son tüketim tarihlerine ve yasal yükümlülüklere uymayan uygulamalara karşı taviz vermeyeceğiz. Halk sağlığını korumak için denetimlerimizi düzenli periyotlarda sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Belediye, Ceyhan, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Ekiplerinden Döner Satışı Yapan İşletmelere Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:50:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Ekiplerinden Döner Satışı Yapan İşletmelere Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.