Ceyhan'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 bin 280'i doldurulmuş toplam 55 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 kilogram kıyılmış tütün ve 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık yaptığı tespit edilen 19 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 4 bin 280'i doldurulmuş toplam 55 bin 580 makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 500 gram nargile tütünü, 430 paket sigara, 30 elektronik sigara, 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.