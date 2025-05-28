Ceyhan'da Oyuncak Kreşi Açıldı

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapımı tamamlanan Oyuncak Kreşi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Ceyhan Belediyesi, ilçeli çocuklar için Oyuncak Kreşi'ni hizmete sundu. Murat Göğebakan Kültür Merkezi'ndeki Oyuncak Kreşi'nin açılış kurdelesini, Aydar, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı İsmail Övet ve Belediye Meclis üyeleri birlikte kesti.

Aydar, çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli bir ortamda zaman geçirmeleri için yaşama geçirilen kreşin, aynı zamanda çalışan anneler için de büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Aydar, "Çocuklarımıza yatırım yapmak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu projeyle hem çocuklarımız oyunla öğrenme imkanı bulacak hem de ailelerimiz gönül rahatlığıyla günlük işlerine odaklanabilecek" ifadelerini kullandı.

Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nin çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlayan önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, "Merkezimizi daha da işlevsel hale getirmek istedik. Oyuncak Kreşi bu amacın bir parçası" dedi.

Kreş içerisinde yaş gruplarına uygun oyuncaklar, eğitim materyalleri, oyun alanları ve dinlenme bölümleri bulunurken, kreşte çocuk eğitmeni de görev alıyor.

Açılışa katılan aileler Aydar'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederken, çocuklar Oyuncak Kreşi'nin ilk gününde doyası eğlendi.