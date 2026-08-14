Ceyhan Belediyesi'nden kent genelindeki pastanelerde denetim - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden kent genelindeki pastanelerde denetim

Ceyhan Belediyesi\'nden kent genelindeki pastanelerde denetim
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Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki pastanelerde hijyen, son tüketim tarihi ve fiyat tarifelerini denetledi. Başkan Vekili Yıldız, halk sağlığı için denetimlerin süreceğini belirtti.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren pastanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren pastanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ve vatandaşların doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla fiyat tarifeleri kontrol edildi. Ekipler, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar konusunda gerekli bilgilendirmelerde de bulundu.

"HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, aynı zamanda tüketici haklarının korunması bizim için büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz bu doğrultuda sahada denetimlerini sürdürüyor. Esnafımızın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla farklı sektörlere yönelik kontrol ve denetim çalışmalarının ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden kent genelindeki pastanelerde denetim - Son Dakika

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