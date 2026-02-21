Ceyhan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Ceyhan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ceyhan\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
21.02.2026 06:41
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı; 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

