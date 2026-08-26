Ceyhan'da Traktör Römorku Kaldırımda 2 Kişiye Çarptı - Son Dakika
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Ceyhan'da Traktör Römorku Kaldırımda 2 Kişiye Çarptı

Ceyhan\'da Traktör Römorku Kaldırımda 2 Kişiye Çarptı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörden ayrılan römork, kaldırımda 2 kişiyi yaraladı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırımdaki 2 kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı Cumartesi Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Nurettin A. idaresindeki traktörün römorku, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan römork, kaldırımda duran Ertuğrul T. ile yanında bulunan arkadaşına ve ağaca çarptı. Römorkun çarptığı 2 kişi yaralanırken, ağaç ise devrildi. Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve sonrasında yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da Traktör Römorku Kaldırımda 2 Kişiye Çarptı - Son Dakika

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