Ceyhan\'da Zabıta Denetimleri Sürüyor

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, zincir marketlerden fırınlara, unlu mamul satış noktalarından kaldırım işgali kontrollerine kadar birçok noktada incelemeler yaptı.

Zabıta ekipleri, zincir marketlerde ürünlerin stant fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol etti. Vatandaşların alışveriş sırasında mağdur olmaması adına fiyat farklılıklarına dikkat edildi. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı şekilde incelendi.

Unlu mamul satışı yapan iş yerleri ile fırınlarda hijyen standartları ve ürün kalitesi denetlendi. İş yerlerinin sağlık koşullarına uygunluğu denetlenirken, fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Eksiklikler tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

Yayaların kullanımına açık olması gereken kaldırımlardaki işgaller de denetim altına alındı. Esnafa, kaldırımları yayalar için serbest bırakmaları yönünde bilgilendirme yapıldı ve kurallara uyulması için gerekli önlemler alındı.

"Ekipler denetimlerini aralıksız sürdürecek"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği için durmaksızın çalışıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde vatandaşlarımızın hakkını ve huzurunu korumak için denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kurallara uyan esnafımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ederim" dedi.