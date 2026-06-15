Ceyhan Zabıtası'ndan Zincir Marketlerde Denetim - Son Dakika
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Ceyhan Zabıtası'ndan Zincir Marketlerde Denetim

15.06.2026 11:08  Güncelleme: 12:34
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Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki zincir marketlerde ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve iş yeri ruhsatlarını denetledi. Başkan Vekili Yıldız, halk sağlığını korumak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

Ceyhan Zabıtası'nın zincir market denetimlerinde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve iş yeri ruhsatları titizlikle incelenirken, mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli uyarı ve işlemler uygulandı. Halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında marketlerdeki ürünlerin uygunluğu ve işletmelerin yasal yükümlülükleri detaylı şekilde kontrol edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, vatandaşların sağlığının ve güvenliğinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından marketlerde düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışının önüne geçmek, hijyen standartlarının korunmasını sağlamak ve işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek hiçbir olumsuzluğa göz yummayacağız. Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Ceyhan için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların huzuru ve sağlığı için ilçe genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Zabıtası'ndan Zincir Marketlerde Denetim - Son Dakika

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