Ceyhan'ın İlk Üst Geçit Projesinde Çalışmalar Başladı

28.04.2026 10:11  Güncelleme: 11:12
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, yapımına başlanan Ceyhan’ın ilk araç üst geçit köprü projesinde incelemelerde bulundu.

İlk kazmanın vurulduğu ve zemin iyileştirme çalışmalarının başlatıldığı projeyi incelemek üzere sahaya inen Yıldız, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Başkan Vekili Yıldız'a incelemeleri sırasında Ceyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Emre Özçallap, Fen İşleri Müdürü Harun Karaçora ile Park ve Bahçeler Müdürü Fevzi Hanta da eşlik etti.

ldız: "Ceyhan'ın geleceğine yapılan en büyük yarım"

Başkan Vekili Yıldız, sahadaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ceyhanımız için tarihi bir projeyi daha adım adım hayata geçiriyoruz. İlk kazmanın vurulduğu, zemin iyileştirme çalışmalarının başladığı üst geçit projemizi yerinde inceledik. Yüklenici firma yetkililerinden sürecin her aşamasına ilişkin detaylı bilgi aldık. Bu proje, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Ceyhan'ın geleceğine yapılan en büyük yatırım."

"150 günde tamamlayacağız"

Projenin planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerlediğini belirten Yıldız, "Kadir Başkanımızın seçim öncesinde söz verdiği Ceyhan'ımızın ilk araç üst geçit proje köprüsünü 150 gün içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Süreci titizlikle yürütüyor, sahadaki çalışmaları anbean takip ediyoruz" dedi.

Şehrin iki yakası birbirine bağlanacak

Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprüsü olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığında; Ulus, Mithatpaşa, Hürriyet, İstiklal ve Şahin Özbilen mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri birbirine bağlanacak. İbrahim Mete Bulvarı'ndan TOKİ konutları bölgesine uzanacak proje sayesinde şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak, vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

400 metrelik dev proje

Planlanan köprülü kavşak projesi; 104 metre açıklık, 11 metre genişlik ve toprakarme yapılarla birlikte yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip olacak şekilde projelendirildi. Köprünün orta bölümünün yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

Ceyhan Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği bu önemli yatırımı planlanan sürede tamamlayarak kentin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

