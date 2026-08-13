Ceyhan Nehri'nde Cansız Beden Bulundu
Adana'da kaybolan Suriyeli Salih Süleyman'ın cesedi 3 km uzaklıkta bulundu, arama çalışmaları sürüyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,
Kaynak: DHA
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