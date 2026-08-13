Ceyhan Nehri'nde Cansız Beden Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,