Ceyhan ve Anamur\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Anamur ilçelerinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İskele Meydanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında şehitler anısına denize çelenk bırakıldı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Kaymakam Ramazan Kurtyemez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Kemal Duru, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Garnizon Komutanı Albay Atalay Kostak, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anamur Liman Başkan Vekili Mikail Yeloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki programın ardından Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nde şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.