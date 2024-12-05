Cezaevi Firarisi Kaçmaya Çalışırken Mahalle Bekçisi Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Cezaevi Firarisi Kaçmaya Çalışırken Mahalle Bekçisi Tarafından Vuruldu

Cezaevi Firarisi Kaçmaya Çalışırken Mahalle Bekçisi Tarafından Vuruldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde cezaevi firarisi Ferhat C., yakalanmak üzere kaçmaya çalışırken mahalle bekçisi tarafından bacağına vurularak etkisiz hale getirildi. 18 suç kaydı bulunan Ferhat C. hastaneye kaldırıldı.

05.12.2024 22:18  Güncelleme: 22:20
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ADANA'da cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C. (31), kaçmaya çalıştığı sırada mahalle bekçisi tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. 18 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C.'nin bir berberde bulunduğu ihbar üzerine, bölgeye yaya devriyede bulunan mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçileri gören Ferhat C., sokağa çıkıp, koşarak kaçmak istedi. Dur ihtarında bulunan bekçiler, Ferhat C.'nin kaçışını sürdürmesi üzerine 3 el havaya ikaz ateşinde bulunduktan sonra bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bacağından yaralanan Ferhat C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ferhat C.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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