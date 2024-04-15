Cezayir Cumhurbaşkanı, Filistin Başbakanı ile Gazze ve Batı Şeria'daki durumu görüştü

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu görüştü.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve soykırımı durdurması, yardım çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Mustafa, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme planlarının ve Refah'a kara saldırısının engellenmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun da Filistin halkına yönelik saldırıyı durdurmak için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, Filistin'in bağımsızlığını ve meşru haklarını savunduğunu, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 464 Filistinli hayatını kaybetti.