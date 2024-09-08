Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Cezayir\'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yapılan erken seçimlerde yüzde 94,65 oy oranıyla cumhurbaşkanlığını kazandı. Tebbun, bir dönem daha görevine devam edecek.

08.09.2024 20:46
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Cezayir erken seçimlere gitti. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun yüzde 94,65 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI YENİDEN SEÇİLDİ

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, düzenlediği basın toplantısında Tebbun'un oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Cezayir'deki İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını açıklayan Şerefi, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla son sırada yer aldığını kaydetti. Şerefi, seçimlere katılım oranını ise yüzde 48 açıklamıştı.

Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

CEZAYİR'DE SEÇİM SÜRECİ

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Bey: Dost müttefik ülke Cezayir’e hayırlı olsun. 3 0 Yanıtla

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