Cezayir'de 80 metrelik kuyuya düşen Eyüb için kurtarma çalışmaları 4 gündür sürüyor

Cezayir'in batısındaki El-Beyaz (El Bayd) vilayetinde 80 metre derinliğinde yaklaşık 40 santimetre çapındaki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb'ü kurtarma çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

El-Beyaz vilayetinin??????? Ghasul beldesinde ailesine ait çiftlikte kuyuya düşen Eyüb, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Kurtarma ekipleri 80 metrelik dar ve derin kuyuda mahsur kalan küçük çocuğa ulaşmak için günlerdir yoğun çaba harcıyor.

Yerel medyaya konuşan Sivil Savunma İdaresi Medya Direktörü Yardımcısı Nesim Bernavi, çocuğun çok derin ve dar bir alanda bulunmasından ötürü çalışmaların zor olduğunu ve hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Çocuğun bulunduğu mekana ulaşmak için özel makinelerle çalışıldığını kaydeden Bernavi, Eyüb'ün bulunduğu kuyuya paralel dikey başka bir kuyu açıldığını buradan yatay olarak çocuğun bulunduğu alana geçit kazılacağını söyledi.

Bernavi, dikey kuyunun açıldığını, içine bir kurtarma görevlisinin indiğini ancak geçit açılması için bazı zorluklarla karşılaşıldığını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Toprağın kayalı yapısının kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdığını, sondaj işlemi tamamlandıktan sonra Eyüb'ün bulunduğu kuyunun bir boru ya da dayanakla desteklenmediğinin ve düz olmadığının anlaşıldığı, bunun da çocuğun tam yerini belirlemeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Kurtarma çalışmaları zorlu koşullarda sürüyor

Sivil Savunma İdaresinin açıklamasına göre, kuyunun çapının 40 santimetreyi geçmemesi ve bir insanın girebileceği çapta olmaması çocuğa doğrudan ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Toprağın yumuşak olması, göçme riski ve bazı bölümlerindeki sert kaya tabakaları da kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Ekipler, kaya tabakalarında ilerlerken olası göçmeleri önlemek hem çocuğun hem kurtarma görevlilerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor.

Eyüb'ün sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bilgi bulunmuyor.

Kuyuya 4 Eylül'de düşmüştü

Yerel basına konuşan Eyüb'ün babası Muhammed Fayid, 2 Eylül'de oğlunun evin önünde oynadığını ve kardeşinden ona bakmasını istediğini belirtmişti.

Boş olan kuyunun ağzının zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatıldığını aktaran Fayid, Eyüb'ün levhanın kırılmasıyla kuyuya düştüğünü söylemişti.