Cezayir'de çocuk kaçırma ve kasıtlı yangına idam cezası parlamentodan geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de çocuk kaçırma ve kasıtlı yangına idam cezası parlamentodan geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle kasıtlı yangın çıkarma ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası getirilmesi kabul edildi. Millet Konseyinin onayıyla yasama süreci tamamlanırken düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cezayir Parlamentosu, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası öngören Ceza Kanunu değişikliklerini kabul etti.

Parlamentonun ikinci kanadı Millet Konseyinin de düzenlemeyi onaylamasıyla değişikliklere ilişkin parlamento süreci tamamlandı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Millet Konseyindeki oylama, Meclis Başkanı Azzuz Nasri'nin başkanlığında düzenlenen açık oturumda, Adalet Bakanı Lutfi Bucuma ile Parlamento ile İlişkiler Bakanı Necibe Cilalit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Parlamentonun ilk kanadı Ulusal Halk Meclisi (APN), söz konusu değişiklikleri ekim ayının başında kabul etmişti.

Çocuk kaçırma vakalarında artış

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberde, ülkede çocuk kaçırma suçlarının 2008'de 4 iken 2012 ve 2013'te 31'e yükseldiği belirtildi. Çocuk kaçırma suçlarının çoğunun cinsel saiklerle işlendiği kaydedildi.

Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetmişti

Cezayir'in doğusundaki birçok vilayette 27-30 Ağustos'ta büyük orman yangınları çıkmış, yangınlar can ve mal kayıplarına yol açmıştı.

Yangınlardan en fazla ülkenin doğusundaki kıyı vilayeti Cicel etkilenmişti.

İçişleri Bakanı Said Sayud, yangınlar sırasında yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki çeşitli vilayetlerde çıkan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Cezayir'de idam cezası, bazı suçlar için ceza mevzuatında halen bulunuyor ancak infazı 1993'ten bu yana uygulanmıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıAcil DurumPolitikaCezayirGüncelÇocukDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 20:28:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Cezayir'de çocuk kaçırma ve kasıtlı yangına idam cezası parlamentodan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei