Cezayir'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi Başladı

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Cezayir'de 9 ülkeden devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen 7'nci Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi başladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, küresel gaz piyasasının istikrarını sağlamak için Forum'a üye ülkeler ve ithalatçılar arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Cezayir'in Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu üyesi ülkelerle yakın işbirliğini sürdürmeyi istediğini belirten Tebbun, işbirliğinin, Forum'un uluslararası düzeyde konumunu güçlendireceğini ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacağını kaydetti.

Gazın sürdürülebilir kalkınma için başat rol oynadığını vurgulayan Tebbun, zirvenin, Forum'un hedeflerine olan bağlılığını ve oynadığı rolü pekiştirme kararlılığını yansıttığını dile getirdi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Genel Sekreteri Muhammed Hammal ise yaptığı konuşmada, gazın altın çağının daha yeni başladığını belirterek, "Yapılan çalışmalar, doğal gaza olan talebin 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 43, enerji çeşitliliğine katkısının da yüzde 28 oranında artacağını gösteriyor." dedi.

Hammal, doğal gaza yatırımların durdurulması yönündeki çağrıların "yanıltıcı" olduğunu ve arz kıtlığına yol açacağını dile getirdi.

İran, Irak, Katar, Moritanya, Senegal, Tunus, Libya, Mozambik ve Bolivya'nın devlet başkanları ve liderlerinin katıldığı zirvenin bu akşam "Cezayir Bildirgesi" ile sona ermesi bekleniyor.