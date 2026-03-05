Cezayir'de Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Cezayir'de Geleneksel İftar Programı

Cezayir\'de Geleneksel İftar Programı
05.03.2026 21:40
Cezayir'de düzenlenen iftar programında Türk ve Cezayirli iş insanları bir araya geldi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği himayesinde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Cezayir'de düzenlenen geleneksel iftar programı, Türk ve Cezayirli iş insanlarını bir araya getirdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 5. Geleneksel İftar Programı'na Cezayir Sanayi Bakanı Yahya Beşir, Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi (CREA) Başkanı Kamil Moula, Türkiye-Cezayir İş Konseyi Eşbaşkanı Maamar Serandi ve Türkiye-Cezayir Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Messaud Guesri'nin yanı sıra Azerbaycan, Malezya, Irak, Pakistan ve Kazakistan'ın Cezayir büyükelçileri iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye-Cezayir İş Konseyi Eşbaşkanları Okay Tosyalı ve Maamar Serandi ile CREA Başkanı Kamil Moula konuşma yaptı.

Büyükelçi Küçükyılmaz konuşmasında, yaklaşık 7,8 milyar dolara ulaşan Türk yatırımlarıyla Cezayir'in Afrika'da Türkiye'nin en büyük yatırım destinasyonu olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Üretim ve ihracata yönelik "Yeni Cezayir" vizyonu kapsamında çok sayıda Türk şirketinin altyapı, sanayi ve konut projelerinde yer almasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Küçükyılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yakın zamanda Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir ivme oluşturacağını ifade etti.

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Eşbaşkanı Tosyalı da 2025 yılında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Oran'a gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun açıldığını hatırlattı.

Tosyalı, Yunus Emre Kültür Merkezi ile Türkiye Maarif Vakfı tarafından açılması planlanan Türk okulunun Cezayir'deki kurumsal varlığı daha da güçlendireceğini söyledi.

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Eşbaşkanı Serandi de Cezayir'in 1600'ü aşkın Türk şirketine ev sahipliği yaptığını belirterek, İş Konseyinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

CREA Başkanı Moula ise Türk iş insanlarının Cezayir'de birçok stratejik alanda faaliyet gösterdiğini ifade ederek, yeni sektörlerde iş birliğinin artırılması yönünde her iki tarafın da güçlü irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Cezayir, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Cezayir'de Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
