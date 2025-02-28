Cezayir'de Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Cezayir'de Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı

Cezayir'de Ramazan hazırlıkları sürerken, uygun fiyatlar ve bolluk ile çarşılarda yoğun kalabalık oluştu.

28.02.2025 19:17
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Cezayir'de ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda yoğunluk artarken, fiyatların da uygun olması sebebiyle vatandaşlar alışveriş telaşına girdi.

Gıda ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cezayirliler, "11 ayın sultanı" ramazanı karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Cezayir'in en işlek pazarlarından Bir Hadim Kapalı Çarşısı da ramazan alışverişine çıkan Cezayirlilerin uğrak yeri oldu.

Çarşıda fiyatların da uygun olması nedeniyle alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşandı.

AA muhabiri, Bir Hadim Kapalı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlara mikrofon uzattı.

Pazar esnafından Manav Ömer bin Saray, "Ürünlerde büyük bir bolluk var ve halk fiyatlardan memnun çünkü herkesin alım gücüne uygun." dedi.

Vatandaşlardan Baye Belkaid de fiyatların makul olduğunu dile getirerek, "Ramazan hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Sebze, meyve ve et gibi temel gıdalarımızı aldık." diye konuştu.

Kamu ve özel sektör dar gelirlileri unutmadı

Cezayir Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 605 "mahalle pazarı" açılması talimatı verdi. 15 Şubat itibarıyla 555'inin hizmete girdiği bu pazarlar, üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağladı.

Ticaret Bakanlığı Denetim Ekibi Başkanı Yasemin Guveydri, bu pazarların tüketiciye uygun fiyatlı ürün sunarken, üreticiler için de tanıtım fırsatı oluşturduğunu vurguladı.

Yetkililer de stokçuluk yapılmaması ve fahiş fiyatların uygulanmaması için pazarlarda denetimler gerçekleştirdi.

Hükümetin çabalarına destek olarak, kamu ve özel sektör şirketlerinden oluşan Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi de 880 gıda ürününde yüzde 30'a varan indirim yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'de Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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