Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Sifi Garib'i Başbakan olarak atadığı ve hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, Garib'e Başbakan sıfatıyla hükümeti kurma görevi verdi.
Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış, yerine Sanayi Bakanı Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.
Son Dakika › Güncel › Cezayir'de Yeni Başbakan Ataması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?