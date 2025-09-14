Cezayir'de Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika
Cezayir'de Yeni Hükümet Kuruldu

14.09.2025 22:59
Cumhurbaşkanı Tebbun'un atadığı Sifi Garib yeni hükümeti oluşturdu, bakanlar atandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sifi Garib'in yeni kabineyi oluşturduğu belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Semir Ukun, Cezayir devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, hükümetin oluşturulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un yönetime geldiği 2019'dan bu yana kurulan 6. hükümette Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Maliye Bakanı Abdulkerim Buzzerd ve Adalet Bakanı Lutfi Bucuma görevinde kaldı.

İçişleri Bakanlığına Said Sayud, Enerji Bakanlığına Murad Accal, Maden Bakanlığına Muhammed Arkab, Sağlık Bakanlığına Muhammed es-Sıddık Ayet Mesudan, Sanayi Bakanlığına ise Yahya Beşir atandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Sifi Garib'i başbakan olarak atamış ve hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış, yerine Sanayi Bakanı Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Cezayir, Güncel, Maliye, Dünya, Son Dakika

