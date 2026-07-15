Cezayir'deki Orman Yangınlarında 1 Gönüllü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'deki Orman Yangınlarında 1 Gönüllü Hayatını Kaybetti

15.07.2026 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Setif'teki orman yangınlarında bir gönüllü yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı. Yangınlar kontrol altına alınıyor.

Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan 1 gönüllünün hayatını kaybettiği, 1 gönüllünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Setif vilayetine bağlı Beni Muhli bölgesindeki orman yangınında 59 yaşındaki Nesraki el-Arabi adlı vatandaş yaşamını yitirdi.

Aynı kaynak, vücudunda ciddi yanıklar oluşan diğer yaralının ise ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle başkent Cezayir'e sevk edildiğini belirtti.

Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin, 12 Temmuz'dan bu yana bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden sivil gönüllülerden olduğu aktarıldı.

Yangın bölgesine ordu unsurları, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra yüzlerce gönüllü sevk edilirken, havadan söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise çok sayıda itfaiye aracıyla alevlere müdahale ediliyor.

124 yangın tamamen söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde tespit edilen 133 yangından 124'ünün tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Bicaya, El-Buveyra, Setif, Saida, Seyyidi Bilabbas, Mila ve Tizi Vizu gibi ülkenin doğu, batı ve orta kesimlerinde yer alan vilayetlerdeki 9 noktada ise yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Sıcak hava dalgası ve "Şehili" rüzgarları etkili oluyor

Cezayir'in kuzey bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren büyük yangınların yayılmasında, rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarının yanı sıra yerel halk tarafından "Şehili" olarak adlandırılan güney yönlü sıcak Siroko rüzgarlarının rol oynadığı belirtiliyor.

Sivil Savunma verilerine göre, 9 Temmuz'dan bu yana kaydedilen yangın sayısı 500'ü aşarken, alevler ormanlık alanların yanı sıra çalılıklar, ekili araziler, meyve bahçeleri ve hatta çöl bölgelerindeki vaha palmiyelerine kadar ulaşarak tarım alanlarına büyük zarar verdi.

Son yıllarda ciddi kuraklık dalgalarıyla mücadele eden Cezayir'de, yükselen sıcaklıklar orman yangını riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Geçmiş yıllarda onlarca can kaybına ve geniş yeşil alanların küle dönmesine neden olan yangınların ardından Cezayir makamları yasal önlemleri artırmış, ormanları kasten ateşe verenler için 30 yıla kadar hapis cezası öngören yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'deki Orman Yangınlarında 1 Gönüllü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 03:52:41. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir'deki Orman Yangınlarında 1 Gönüllü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.