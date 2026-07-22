Cezayir'deki Orman Yangınlarında 6 Kayıp - Son Dakika
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Cezayir'deki Orman Yangınlarında 6 Kayıp

Cezayir\'deki Orman Yangınlarında 6 Kayıp
22.07.2026 12:53
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Cezayir'de sıcak hava nedeniyle çıkan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

CEZAYİR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının birçok kentte orman ve bitki örtüsü yangınlarını tetiklemeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Dünya, Son Dakika

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