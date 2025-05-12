Cezayir, 15 Fransız diplomatik çalışanın ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
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Cezayir, 15 Fransız diplomatik çalışanın ülkeyi terk etmesini istedi

Cezayir, 15 Fransız diplomatik çalışanın ülkeyi terk etmesini istedi

Cezayir ile Fransa'nın arasındaki diplomatik gerilim devam ediyor. Son olarak Cezayir, Fransa'nın diplomatik ve konsolosluk misyonlarında görevli 15 kişinin 'uygulanmakta olan prosedürlere aykırı şekilde atanmış' olmaları nedeniyle, ülkeyi derhal terk etmelerini talep etti.

12.05.2025 16:16
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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Cezayir'deki Maslahatgüzarı'nı dün bakanlığa çağırarak, diplomatik ve konsolosluk misyonlarında görevli 15 kişinin 'geçerli kurallara aykırı biçimde görevlendirildiğini' bildirdi.

DERHAL ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Bu kişilerin derhal ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarılan haberde, Fransız tarafının son dönemde "ciddi ve tekrarlanan ihlallerde" bulunduğu belirtilerek, bu kişilerin atanma sürecinde diplomatik teamüllerin ve uluslararası anlaşmalarda öngörülen usullerin açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi.

Cezayir, Fransa'nın 15 Diplomatik Çalışanını Ülkeden Sınır Dışı Etti

'DİPLOMATİK PASAPORT' İDDİASI

Yetkililerin, söz konusu 15 Fransız vatandaşının diplomatik ya da konsolosluk görevlerine başlamadan önce gerekli resmi bilgilendirme ya da akreditasyon taleplerinin yapılmadığının tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca bu kişilerin daha önce "görev pasaportu" taşıdıkları, ancak sonrasında diplomatik pasaportlara sahip kılınarak Cezayir'e girişlerinin kolaylaştırıldığı belirtildi.

KARŞILIKLI DİPLOMATİK YAPTIRIMLAR

Söz konusu gelişme, iki ülke arasında aylardır devam eden diplomatik gerilimlerin son halkası oldu. APS, Fransız tarafının defalarca Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerinin ülkeye girişini reddettiğini ve Paris ile Marsilya'daki iki başkonsolos ile yedi diğer konsolosun akreditasyon sürecini beş aydan uzun süredir sürüncemede bıraktığını aktardı.

Cezayir, Fransa'nın 15 Diplomatik Çalışanını Ülkeden Sınır Dışı Etti

Öte yandan Cezayir yönetimi, dün Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Müdürlüğü biriminde görevli 2 kişiyi, "sahte diplomatik pasaportla ülkeye giriş yaptıkları" gerekçesiyle sınır dışı ettiğini duyurmuştu. Nisan ayı başında ise Cezayir, Fransa'nın Cezayirli bir konsolosluk çalışanını Paris'te gözaltına alması üzerine, 12 Fransız diplomatik çalışanını sınır dışı etmişti. Fransa ise buna karşılık olarak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı etmiş ve Cezayir Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırmıştı.

Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkiler, son yıllarda sık sık krizlerle sekteye uğradı. Temmuz 2023'te, Fransa'nın Batı Sahra konusunda Fas lehine özerklik planını desteklemesi, Cezayir'in Paris Büyükelçisi'ni geri çekmesine yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir, 15 Fransız diplomatik çalışanın ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika

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