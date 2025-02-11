Cezayir'den Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayir'den Netanyahu'ya Sert Tepki

Cezayir, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması önerisini kınadı.

11.02.2025 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını güçlü bir şekilde kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cezayir, işgalci İsrail hükümeti Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu), kardeş Suudi Arabistan'a yönelik, Filistin halkının kendi toprakları dışına yerleştirilmesi ve Suudi Arabistan topraklarında kendi devletini kurmasıyla ilgili açıklamalarını güçlü bir şekilde kınadığını ve kategorik olarak reddettiğini belirtir." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun söylemlerinin "utanç verici" olduğu belirtilen açıklamada, Cezayir'in Suudi Arabistan'ın yanında olduğu, bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü girişime karşı olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, Cezayir, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:49 İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
09:39 Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir'den Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.