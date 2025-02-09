Cezayir Dışişleri Bakanı, Lübnan’da Görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, resmi ziyaret kapsamında ülkeyi ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Avn, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Attaf, görüşmede Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mesajını Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a iletirken, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgaline karşı ülkesinin Lübnan'a desteğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Attaf, Cumhurbaşkanı Avn'ı Cezayir'e davet etti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.