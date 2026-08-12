Cezayir Fosfat Projesi İçin Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika
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Cezayir Fosfat Projesi İçin Anlaşmalar İmzalandı

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Cezayir, fosfat projesi için İtalyan ve Çinli şirketlerle mühendislik ve inşaat anlaşmaları yaptı.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, ülkenin kuzeydoğusundaki büyük çaplı fosfat projesiyle ilgili İtalyan ve Çinli iki şirketle mühendislik, tedarik ve inşaat anlaşmaları imzaladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan ve Çinli şirketlerle yapılan fosfat alanındaki sözleşmelere ilişkin bilgi verildi.

İtalyan Saipem şirketiyle imzalanan sözleşmenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Tebesa ilindeki Vadi el-Kebrit sahasındaki gübre dönüştürme ve üretim tesislerinin inşasını kapsadığı belirtildi.

Çin Liman Mühendisliği Şirketi (CHEC) ile yapılan diğer anlaşmanın Annaba Limanı'nda proje için tahsis edilen liman tesislerinin inşası hakkında olduğu bildirildi.

Projenin Cezayir ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, çalışmanın tarım sektörünün artan gübre ihtiyacını karşılayacağı, üretim fazlasının ise Annaba Limanı'ndaki tesisler aracılığıyla ihraç edilerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre projelerle yıllık ham fosfat çıkarma kapasitesinin 5,5 milyon tona, konsantre fosfatın toplam üretim kapasitesinin ise yıllık 3,2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cezayir enerji sektöründen bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, İtalyan şirketiyle imzalanan sözleşmenin değeri 500 milyon avro olarak açıklanırken, Çinli ortakla yapılan anlaşmanın yatırım maliyetine ilişkin herhangi bir ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Cezayir, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Fosfat Projesi İçin Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika

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