Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra çözüm planına tepki olarak Paris Büyükelçisini geri çekti

Güncel

Cezayir'in, Fransa'nın tartışmalı Batı Sahra sorununun Rabat'ın egemenliği altında özerklik temelli çözüm planına destek vermesi adımına tepki olarak Paris Büyükelçisini derhal geri çekme kararı aldığı bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Paris Büyükelçisi Said Musa'yı geri çekme kararı aldıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Paris Büyükelçisini geri çekme kararının, Fransa hükümetinin tartışmalı Batı Sahra'yla ilgili tek çözüm olarak Fas egemenliğindeki özerklik planını tanıma adımına karşı alındığı vurgulanan açıklamada, böylece Cezayir'in Paris ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzar düzeyinde yürüteceğine işaret edildi.

Fas Kraliyet Divanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektuba ilişkin açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğü belirtilmişti.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın bu adımı, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini destekleyen son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmişti.

Açıklamada, Macron'un ülkesinin özerklik planına olan desteğinin net ve değişmez olduğuna vurgu yaptığına işaret edilerek, özerklik planının BMGK kararlarına uygun olarak adil, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüme ulaşmanın tek temelini oluşturduğu ifade edilmişti.

Cezayir, 25 Temmuz'da, Fransa hükümetinin Fas'ın özerklik planına destek vermesi kararından "büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü bir şekilde kınadığını" açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında olan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir- İspanya üçgeninde çözülemeyen bir soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı bir hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007 yılında "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.