Cezayir, Gazze için 150 ton insani yardımı Mısır'a gönderecek

LÖSEV, Lösemili Çocuklar ve Aileleri İçin İftar Programı Düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisi, lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi. Programa, Antalya, Burdur ve Isparta'dan lösemili çocuklar, kanseri yenenler, aileler ve LÖSEV yöneticileri katıldı. LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu, programların önemine değinerek, LÖSEV'in birlik ve beraberliği en güzel yansıtan vakıflardan biri olduğunu belirtti. LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ise Ankara'da bulunan lösemi hastanesi ve lösemili çocuklar köyünü Antalya'ya taşımak istediklerini ifade etti. Programda, kanser hastası çocuklara moral için animatörler gösteri sundu.