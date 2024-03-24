Cezayir, Gazze için 150 ton insani yardımı Mısır'a gönderecek - Son Dakika
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Cezayir, Gazze için 150 ton insani yardımı Mısır'a gönderecek

Cezayir, Gazze için hazırladığı 150 ton insani yardımı, 8 askeri uçakla Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na göndereceğini duyurdu. Yardımların hava yoluyla ve 8 askeri uçak kullanılarak gönderileceği belirtildi. İsrail'in Gazze'yi kuşatması sonucunda 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

24.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:53
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Cezayir, Gazze için hazırladığı 150 ton insani yardımı, 8 askeri uçakla Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'na göndereceğini duyurdu.

Cezayir Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla Gazze için 150 ton insani yardımı hazırlamaya başladıkları ifade edildi.

Açıklamada yardımların hava yoluyla ve 8 askeri uçak kullanılarak gönderileceği kaydedildi.

Öte yandan, Cezayir devlet televizyonu, yardımların, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştırılmak üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderileceğini duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ekim ayında Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı'na hava köprüsü kurmuştu.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir, Gazze için 150 ton insani yardımı Mısır'a gönderecek - Son Dakika

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