Cezayir, İsrail'in Yemen'deki saldırılarını kınadı

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Cezayir, İsrail'in, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı ve kentteki bazı bölgeleri bombalamasını şiddetle kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cezayir, kardeş Yemen'e yönelik bariz siyonist saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, siyonist varlığın Yemen saldırısını, mutlak hegemonyasını tüm bölgeye yaymak ve dikkatleri işlediği sayısız suçlardan uzaklaştırmak amacıyla benimsediği düzenli ve sistematik gerilimi artırma stratejisi kapsamında yaptığı kaydedildi.

Uluslararası yargı ve ceza organlarıyla dünyanın her yerinden yöneltilen kınamalar tırmanmasına rağmen, İsrail'in bu kınamalar ve uluslararası topluma karşı meydan okumalarını, alaylarını ve kayıtsızlığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, sorumluluklarını tümüyle yerine getirmesi, cani İsrail işgalini sorgulaması, sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılmaktan kurtulmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 19 Temmuz Cuma günü sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuş, saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemiş, Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.