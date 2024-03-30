Cezayir Kızılayı, Gazze'ye 162 Ton İnsani Yardım Gönderecek

Sinop: Türkiye'nin En Kuzeyi, En Mutlu ve En Yaşlı İli

Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alması, en mutlu ve en yaşlı insanları barındırmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre, Sinop yıllardır en yaşlı il olarak belirlenirken, aynı zamanda en mutlu il olarak da öne çıkıyor. Sinop'un bu özellikleri, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlıların huzurlu bir yaşam arayışıyla tercih etmesinden kaynaklanıyor.