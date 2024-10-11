Cezayir, Lübnan'dan 306 Vatandaşını Tahliye Etti

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Cezayir, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'dan 306 vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Cezayirlilerin tahliyesine ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'daki Cezayirlilerin önce Beyrut'tan Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştırıldığı, oradan da Cezayir'e getirildiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli görülmesi halinde Lübnan'dan yeni tahliye operasyonlarının düzenlenebileceği kaydedildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberinde de Lübnan'daki 306 Cezayirlinin sabah saatlerinde ülkeye vardıkları, bunun ikinci tahliye süreci olduğu bildirildi.

Cezayir, ağustos ayında da 125 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etmişti.

İsrail ordusunun 23 Eylül'de Lübnan-İsrail sınır hattında Hizbullah ile süren kontrollü çatışmaları yoğunlaştırması, başkent Beyrut'u hedef alması ve 30 Eylül'de Lübnan'a kara saldırısı düzenlemesinin ardından birçok ülke Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye etti.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 169 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.