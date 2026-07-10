Cezayir, Mali'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir, Mali'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı

Cezayir, Mali\'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı
10.07.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, 2025'teki İHA krizinin ardından Mali'ye hava sahasını 2026'da tamamen açma kararı aldı.

Cezayir, Nisan 2025'te yaşanan insansız hava aracı (İHA) krizi nedeniyle Mali'ye kapattığı hava sahasını yeniden açtığını duyurdu.

Cezayir Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in ulusal hava sahasını Mali uçaklarına yeniden açma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cezayir, 10 Temmuz 2026 itibariyle ülkenin ulusal hava sahasını Mali hava trafiğine tamamen açma kararı aldı. Bu karar, Mali'ye ve Mali'den çeşitli uluslararası noktalara yapılan tüm uçuşları kapsamaktadır."

İki ülke arasında yaşanan İHA krizi

Mali ile Cezayir arasında, 31 Mart 2025 tarihinde Cezayir sınırında Mali ordusuna ait bir İHA'nın düşürülmesinin ardından diplomatik kriz yaşanmıştı.

Cezayir, hava sahasına 2 kilometre girerek keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Mali ise Cezayir sınırında uçan orduya ait İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamış ve 6 Nisan 2025'te Cezayir Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını açıklamıştı.

Cezayir de bu gelişmeler ışığında, Bamako ve Niamey Büyükelçilerinin "istişare" amacıyla çağrılacağını, yeni atanan Vagadugu Büyükelçisinin de göreve başlamasının erteleneceğini duyurmuştu.

Cezayir Nisan 2025'te "Mali'nin Cezayir'in hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi" nedeniyle hava sahasını Mali'ye kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Cezayir, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Mali'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Miçotakis’ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan’da dar görüşlü hareket ediyoruz Miçotakis'ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan'da dar görüşlü hareket ediyoruz
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi

21:42
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
19:49
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 21:51:29. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir, Mali'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.