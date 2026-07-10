Cezayir, Mali\'ye Hava Sahasını Yeniden Açtı

Cezayir, Nisan 2025'te yaşanan insansız hava aracı (İHA) krizi nedeniyle Mali'ye kapattığı hava sahasını yeniden açtığını duyurdu.

Cezayir Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in ulusal hava sahasını Mali uçaklarına yeniden açma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cezayir, 10 Temmuz 2026 itibariyle ülkenin ulusal hava sahasını Mali hava trafiğine tamamen açma kararı aldı. Bu karar, Mali'ye ve Mali'den çeşitli uluslararası noktalara yapılan tüm uçuşları kapsamaktadır."

İki ülke arasında yaşanan İHA krizi

Mali ile Cezayir arasında, 31 Mart 2025 tarihinde Cezayir sınırında Mali ordusuna ait bir İHA'nın düşürülmesinin ardından diplomatik kriz yaşanmıştı.

Cezayir, hava sahasına 2 kilometre girerek keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Mali ise Cezayir sınırında uçan orduya ait İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamış ve 6 Nisan 2025'te Cezayir Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını açıklamıştı.

Cezayir de bu gelişmeler ışığında, Bamako ve Niamey Büyükelçilerinin "istişare" amacıyla çağrılacağını, yeni atanan Vagadugu Büyükelçisinin de göreve başlamasının erteleneceğini duyurmuştu.

Cezayir Nisan 2025'te "Mali'nin Cezayir'in hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi" nedeniyle hava sahasını Mali'ye kapatma kararı almıştı.