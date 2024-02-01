Cezayir Millet Meclisi Başkanı Hamas Yöneticileriyle Görüştü

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Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Hamas yöneticilerinden Basim Naim ile Gazze'deki durumu ele aldı.

Senatodan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocil, 5 günlük bir ziyaret için Cezayir'de bulunan Naim ve Hamas'ın Cezayir temsilcisi Yusuf Hamdan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki insani ve güvenlik durumuyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

İsrail'in, dünyanın gözü önünde Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan Kocil, Filistin halkının kararlı duruşundan övgüyle söz etti.

Kocil, Cezayir'in her koşulda Filistin halkının yanında yer alma ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma yönündeki devredilemez haklarını destekleme konusundaki "kararlı ve koşulsuz" tutumuna vurgu yaptı.

Hamas yöneticilerinden Naim ise Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeler ve İsrail'in işlediği suçlar hakkında bilgi verdi.

Naim, kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, soykırımın durdurulması ve yardımların girişi için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için ihtiyati tedbir kararı almasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin BM daimi misyonuna, kararların uygulanmasıyla ilgili bir formül oluşturmak amacıyla BMGK'nın mümkün olan en kısa sürede toplanması talebinde bulunma talimatı vermişti.