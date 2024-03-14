Cezayir ve AB, Gazze'de ateşkes ve insani yardım faaliyetleri için çaba gösteriyor

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CEZAYİR, 14 Mart (Xinhua) -- Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans Çarşamba günü Cezayir'de bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren taraflar, uluslararası topluma "Filistin meselesine, egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan kalıcı, adil ve nihai bir çözüm bulma" çağrısı yaptı.

Cezayir, Ocak ayında BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üyeliğinin başlamasından bu yana Gazze'de ateşkese yönelik bir karar tasarısının kabul edilmesi için çalışıyor.