Cezayir ve Almanya'dan Enerji İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Cezayir ve Almanya'dan Enerji İşbirliği Anlaşması

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Cezayir ve Almanya, enerji ve diğer sektörlerde işbirliğini güçlendirmek için somut adımlar attı.

Cezayir ve Almanya, enerji, yenilenebilir enerji, sanayi ve ulaşım başta olmak üzere öncelikli sektörlerdeki yatırım ve ortaklık fırsatlarından yararlanarak ikili işbirliğine ivme kazandırmak için "somut adımlar" atma konusunda anlaştı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, çalışma ziyareti kapsamında ülkeye gelen Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Taraflar, ekonomik işbirliğinde enerji, yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü, sanayi, ulaşım ve ilaç sektörlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un 16-17 Temmuz 2026'da Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kabul edilen ikili stratejik ortaklık gündemine ilişkin ortak bildirideki tavsiyelerin hayata geçirilmesi ele alındı.

İki ülke, işbirliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi, hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Taraflar ayrıca 17 Temmuz'da düzenlenen Cezayir-Almanya Ekonomik Forumu'nda imzalanan anlaşma ve ortaklık sözleşmelerinin uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler, Sahel bölgesindeki gelişmeler ve Avrupa-Akdeniz ortaklığının geleceği başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Almanya, Cezayir, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir ve Almanya'dan Enerji İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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