Cezayir ve Tunus Arasındaki İlişkiler Görüşüldü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mesajını iletmek üzere Tunus'a gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede, başta sınır bölgelerinin geliştirilmesi, ekonomi alanında işbirliği ve karşılıklı yatırımlar olmak üzere iki kardeş halkın yeni çalışma ve mekanizmalar ile ikili işbirliğini geliştirmesinin yolları arandı.
Said, Tunus ile Cezayir arasında tüm alanlarda ilişkilerin samimiyet ve kardeşlik duygularıyla daha da ileriye taşınmasını istediğini ifade etti.
Filistin'e ilişkin de mesaj veren Said, bağımsız Filistin devletinin kurulması için ortak çabaları desteklediklerini vurgulandı.
Tebbun'dan Said'e mesaj
Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığı da görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Cezayir ile Tunus arasındaki ikili ilişkilerin "çok önemli bir ivmeye" sahip olduğu ve son 4 yılda "nitelikli ilerleme" sağlandığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un şu mesajına yer verildi:
"Cezayir-Tunus ilişkilerini mümkün olan en yüksek seviyelere yükseltmeye yönelik yorulmak bilmez çabaları bağlamında, kardeşim Cumhurbaşkanı Said ile sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olma konusunda çok istekliyiz. Bu iletişim kanallarının açık tutulması ve sürdürülmesi her iki ülkenin menfaati için çok önemlidir."
Cezayir ile Tunus arasında, başta bölgesel güvenlik tehditleriyle mücadele, güvenlik ve askeri alanda koordinasyonun yanı sıra sınır bölgesini kapsayan birçok işbirliği anlaşması bulunuyor.
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