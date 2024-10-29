Cezayir ve Umman'dan 8 Mutabakat

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Cezayir ve Umman, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanları kapsayan 8 işbirliği mutabakatı imzaladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Umman'da temaslarda bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bölgedeki durumu ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Görüşmenin ardından başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda taraflar arasında eğitim, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanları kapsayan 8 işbirliği mutabakatı imzalandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 günlük bir ziyaret kapsamında dün akşam Mısır'dan Umman'a gelmişti.

Cezayir'de eylül ayında yapılan seçimlerde ikinci dönem için yeniden seçilmesinin ardından Tebbun ilk kez Umman'ı ziyaret ediyor.