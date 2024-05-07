Cezayirli gazetecilere gazetecilik eğitimi veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayirli gazetecilere gazetecilik eğitimi veriliyor

Cezayirli gazetecilere gazetecilik eğitimi veriliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle Cezayirli gazetecilere yönelik 3 günlük 'Gazetecilik Eğitim Programı' başladı. Program kapsamında 15 Cezayirli gazeteci, veri görselleştirme, teyit haberciliği, görsel yetkinlik, sosyal medya, siber güvenlik, kriz yönetimi ve stratejik iletişim konularında eğitim alacak ve sertifika kazanacak. Eğitimler Türkçe olarak verilecek ve Fransızca simultane tercüme sağlanacak.

07.05.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle Cezayirli gazetecilere yönelik 3 günlük "Gazetecilik Eğitim Programı" düzenleniyor.

15 Cezayirli gazeteciye yönelik eğitim programı, AAtölye'de başladı.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA işbirliğiyle düzenlenen "Gazetecilik Eğitim Programı"na ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, AA'nın sürekli yenilik mottosuyla yoluna devam ettiğini ve Türkiye'nin uluslararası arenada büyük markalarından biri olduğunu söyledi.

AA'nın 39 ofis ve yayın merkeziyle 144 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Öztürk, 76 ülkede abonesi olan AA'nın 13 dilde yayın yaptığına ve sadece 2023'te 2,1 milyon içerik ürettiğine dikkati çekti.

Öztürk, AA'nın günlük ortalama haber sayısının 1368 olduğunu ifade etti.

AA'nın yakın zamanda hayata geçirdiği projeleri anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 2022'de, çevreye yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için 'Çevre Haberleri Editörlüğünü, yayın politikası ve ilkeleri ışığında yeryüzündeki tüm ayrımcılık vakalarına dikkati çekmek için 'Ayrımcılık Hattı'nı, yanıltıcı içerik ve bilgi kirliliğiyle mücadele için 'Teyit Hattı'nı faaliyete geçirdi. Bunların yanında, AA habercilik ağını, dijital habercilik anlayışı ve gelişen podcast yayınları ile de küresel düzeyde genişletmeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden Anadolu Ajansının fotoğraflarına ve videolarına erişim sunan Anadolu Images portalı da 2014 yılından beri abonelerimize hizmet veriyor."

Öztürk, AA'nın "Savaş Muhabirliği" eğitimine de değinerek bu eğitimle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

2023'te 1413 kurum içi, 170 kurum dışı gazeteciye farklı konularda eğitimler verdiklerini hatırlatan Öztürk, "Savaş Muhabirliği" eğitiminin, 2012'den bu yana AA Akademi, Polis Akademisi, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri iş birliğinde düzenlendiğini, bugüne kadar yapılan 24 eğitime toplam 533 kişinin katıldığını ve 12 günlük 108 saatten oluşan bu eğitimin 62 saatinin uygulamalı yapıldığını söyledi.

Öztürk, 2018'den bugüne farklı alanlarda 27 Cezayirli gazetecinin Akademi bünyesinde eğitim aldığını dile getirdi.

Gazetecilik Eğitim Programı'nda 3 gün boyunca 15 Cezayirli gazeteci birçok konu başlığı altında eğitimler görecek.

Veri Görselleştirme, Teyit Haberciliği, Görsel Yetkinlik, Sosyal Medya, Siber Güvenlik, Kriz Yönetimi ve Stratejik İletişim konularında uzman kişiler tarafından verilecek eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecek.

Program dili Türkçe olurken Fransızca simultane tercüme de sağlanacak.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayirli gazetecilere gazetecilik eğitimi veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayirli gazetecilere gazetecilik eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement